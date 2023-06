Il pilota è ubriaco prima del volo: la polizia fa irruzione in aereo e lo arresta davanti ai passeggeri

Una carriera impeccabile, di un vero e proprio veterano dei cieli, distrutta dalla passione per la birra e il whiskey. Il pilota della Delta Airlines, infatti, è stato arrestato dopo essere stato sorpreso ubriaco poco prima del volo internazionale che dalla Scozia sarebbe giunto a New York. La polizia ha fatto irruzione sull'aereo, quando tutti i passeggeri erano ormai seduti ai loro posti e pronti a godersi il viaggio.

Secondo quanto riportato dal New York Post, il volo è stato cancellato all'ultimo secondo, quando il pilota di 61 anni è stato arrestato all'aeroporto di Edimburgo.

Il 61enne, infatti, è stato accusato ai sensi del codice sulla sicurezza dei trasporti, attivo nel Regnno Unito dal 2003, che impone limiti di consumo di alcol ai membri di un equipaggio. Limiti che permettono al personale delle compagnie aeree di avere 20 milligrammi di alcol in 100 millimetri di sangue. E il pilota in questione, di cui viene preservata l'identità, era due volte superiore al limite.

Il comunicato di Delta

«Delta conferma che un componente del suo equipaggio è stato preso in custodia lo scorso venerdì mattina all'aeroporto EDI», ha detto un portavoce della compagnia aerea ai media in una dichiarazione. «Delta sta dando assistenza alle autorità nelle loro indagini in corso. Il volo EDI-JFK di Delta è stato cancellato e i clienti sono stati dirottati su altri voli. Ci scusiamo con i clienti interessati per una cancellazione che non poteva essere prevedibile. La nostra politica sull'alcol è una tra le più severe al mondo, in questo settore, e non tolleriamo alcuna violazione», ha aggiunto il rappresentante.

Adesso il pilota dovrà presentarsi di fronte alle autorità scozzesi e, probabilmente, oltre ai problemi con la legge, verrà anche licenziato dalla compagnia aerea.

