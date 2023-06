Passeggero blocca la porta dell'aereo, il pilota è chiuso fuori: lui si arrampica ed entra dal finestrino

L'insolita scena, divenuta subito virale su TikTok, mostra un comandante d'aereo che tenta disperatamente di rientrare a bordo del suo veicolo, passando attraverso uno dei finestrini situati di fronte alla cabina di pilotaggio.

Il motivo? Un passeggero arrivato a Sacramento (Stati Uniti) a bordo di quel velivolo, l'ultimo a scendere dopo la traversata, aveva chiuso dietro di sé il portellone del mezzo, provocandone il blocco.

Quindi, comandante e personale di bordo della Southwest Airlines - una delle più rinomate compagnie degli Usa - erano rimasti chiusi fuori. Senza possibilità di ripartire alla volta di San Diego, come da programma.

L'imprevisto rischiava di ritardare la partenza di alcune ore, se non addirittura la cancellazione del volo. Ma il pilota non ne voleva proprio sapere di posticipare il decollo.

La caparbietà dell'uomo alla fine è stata premiata: dopo la sua rocambolesca e improvvisata manovra di emergenza, il pilota è riuscito finalmente a tornare ai comandi, aprendo nuovamente il portellone. Dopo l'imbarco dei nuovi passeggeri, il velivolo è decollato con soli 8 milìnuti di ritardo, in direzione San Diego.

Il passeggero Matt Rexroad ha documentato la scena surreale tramite un post su Twitter, diffuso con tanto di foto: «Non è uno scherzo… ieri l'ultimo passeggero è sceso dall'aereo e ha chiuso la porta - ha scritto - il pilota ha dovuto strisciare attraverso un finestrino della cabina di pilotaggio per poter aprire la porta e permetterci di salire a bordo».

No joke… yesterday last passenger got off plane with no one else on board, he shut the door. Door locked. Pilot having to crawl through cockpit window to open door so we can board. @SouthwestAir pic.twitter.com/oujjcPY67j