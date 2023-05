Un caccia da combattimento F18 si è schiantato sulla base aerea di Saragozza, in Spagna, ed è esploso in una gigantesca palla di fuoco vicino a un'autostrada trafficata. Il pilota dell'aereo è riuscito a saltare fuori dal jet prima dell'esplosione ed è stato trasportato all'ospedale militare di Saragozza con delle lesioni alle gambe. Non risultano altri feriti.

Come confermato da fonti della Guardia Civil spagnola, l'incidente è avvenuto alle 12.10 di oggi, sabato 20 maggio 2023, quando il pilota stava sorvolando la base durante un'esibizione. In quel momento, per motivi ancora sconosciuti e in corso di accertamento, il velivo è precipitato, come riporta il quotidiano El Mundo.

🚨 Accidente #F18 Zaragoza:

Nos hacen llegar este otro video que, al parecer, también estaría grabado desde la zona de carga (igual que el primero) por uno de los empleados que se encontraban trabajando ahí. Se aprecia la maniobra que estaba realizando el avión y como,… pic.twitter.com/pNaeYrcv5N — On The Wings of Aviation (@OnAviation) May 20, 2023

#Caccia #F18 precipita sulla base aerea in città durante un'esibizione ed esplode vicino all'autostrada https://t.co/tbssIo4yRL — Leggo (@leggoit) May 20, 2023

La picchiata del caccia F18 e l'esplosione

Nelle immagini si vede l'aereo F18 in picchiata verso il suolo precipitare vicino a un'area urbana densamente popolata.

Gli F18M (versione E per Espana) di produzione americana equipaggiano tre reparti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 14:52

