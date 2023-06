Sottomarino per il Titanic, corsa contro il tempo per ritrovare i turisti dispersi in fondo all'Oceano

Corsa contro il tempo per trovare il sottomarino Titan, scomparso nell'Oceano Atlantico, e salvare le cinque persone a bordo. Le squadre di ricerca statunitensi e canadesi stanno impiegando «tutte le risorse disponibili» nelle ricerche che hanno le ore contate: i passeggeri avrebbero a disposizione tra le 70 e le 96 ore di ossigeno disponibile.

Scomparso negli abissi il sottomarino dei turisti in gita nel relitto più celebre

Sottomarino per il Titanic disperso, ipotesi maltempo: in 5 a bordo, anche un milionario. Su Fb scriveva: «Sarà unica missione del 2023»

Sottomarino scomparso, le ricerche

Del Titan non si sa più nulla da domenica, quando si è immerso per un'esplorazione sul relitto del Titanic. Cinque persone erano a bordo quando il contatto con il piccolo sottomarino è stato perso, dopo circa un'ora e 45 minuti dall'inizio dell'immersione. L'operazione di salvataggio è continuata durante la notte, ma finora non c'è traccia del sottomarino della OceanGate Expeditions. «È una sfida condurre una ricerca in quell'area remota», ha detto un comandante della Guardia Costiera. «Ma stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di poter localizzare l'imbarcazione e salvare le persone a bordo».

I passeggeri del Titan

Il miliardario che è andato nello spazio e l'amministratore delegato di OceanGate Expeditions. Sono due dei passeggeri del batiscafo disperso sulle tracce del Titanic. La Guarda Costiera di Boston conferma che a bordo del sommergibile c'erano cinque persone, fra le quali - secondo indiscrezioni di Sky News e secondo quanto affermato da Hamish Harding in un post su facebook - il pilota francese Paul-Henry Nargeolet.

Il miliardario britannico Hamish Harding, rinomato a livello mondiale per le sue imprese, era uno dei passeggeri. Harding lo scorso anno era volato nello spazio a bordo del quinto volo commerciale di Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos. A confermare la sua presenza sul batiscafo è il figliastro Brian Szasz in un post di Facebook. Uno dei suoi compagni di avventura sarebbe Stockton Rush, il numero uno di OceanGate Expedistions, l'azienda proprietaria del sommergibile. «Non possiamo confermare l'identità dei passeggeri.

L'incidente

Iniziano intanto a emergere i primi dettagli sull'incidente. Il batiscafo avrebbe perso i contatti con l'equipaggio di Polar Prince, la nave usata per il trasporto all'area del relitto del Titanic, dopo un'ora e 45 minuti dall'avvio della discesa del batiscafo. Da allora è scattata l'emergenza, con le ricerche che si intensificano di ora in ora.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 08:23

