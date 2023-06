Spende 10mila euro in chirurgia per farsi ricostruire l'imene: «Voglio che la mia prima volta sia speciale»

di Redazione web

Ha speso quasi 10.000 euro per un intervento chirurgico di ricostruzione dell'imene per sperimentare la "perdita della verginità" per la seconda volta. L'influencer brasiliana Júlia Medeiros, 22 anni, di Miami, ha spiegato di essersi sottoposta alla procedura perché non ha bei ricordi del primo uomo con cui ha fatto sesso e sostiene di meritare una seconda opportunità.

La sua prima volta vuole che sia speciale ed è pronta a trovare l'uomo giusto.

A 23 anni è "mamma" di 34 bambini: «Dopo le violenze subite, voglio aiutarli» e diventa una star di TikTok

Topless, sì in piscina. «Vietarlo è discriminatorio. I Comuni non possono impedirlo»

«Ecco perchè l'ho fatto»

«Ero un'adolescente di 17 anni quando ho perso la verginità con un ragazzo di 30 anni - ha detto a NeedToKnow.online l'influencer, oggi 22enne -. Proprio come molte donne, sono stata ingannata. Mi aveva promesso matrimonio e figli come nelle favole».

Júlia Medeiros non ha nominato l'uomo che le ha spezzato il cuore cinque anni fa, ma ha sottolineato il fatto che si trattava di un bugiardo e che le avesse mentito: una volta ottenuto ciò che voleva, non intendeva portare avanti i progetti di vita presentati all'inizio della relazione.

«Sfortunatamente, come molte donne, credo che questo momento ci sia stato rubato - continua l'influencer 22enne -. Ho sempre voluto che la mia prima volta fosse speciale, unica e romantica come nelle fiabe, ecco perché mi sono operata».

La "riparazione" dell'imene

La riparazione dell'imene è la ricostruzione chirurgica della sottile membrana che circonda l'apertura della vagina. Un imene intatto è stato a lungo associato alla verginità, ma non ha alcun legame con il fatto che una donna abbia fatto sesso o meno nella propria vita.

Attività quotidiane come l'esercizio fisico, andare in bicicletta e inserire un tampone possono causare la rottura dell'imene prima che una persona abbia avuto rapporti sessuali.

La vergine di Miami

Medeiros è stata soprannominata la "vergine di Miami" dai suoi amici, un appellativo che sfoggia con orgoglio nella sua biografia Instagram.

Ha ammesso di aver affrontato un contraccolpo per essere andata sotto i ferri, ma non ha rimpianti per essersi data una seconda possibilità.

«Ora posso perdere la verginità con qualcuno di speciale», ha detto ai suoi follower su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 17:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA