A 23 anni è "mamma" di 34 bambini: «Dopo le violenze subite, voglio aiutarli» e diventa una star di TikTok

Ha soli 23 anni, ma da tempo è "mamma" di 34 bambini. Sì perché, la giovane donna che è diventata virale su TikTok e una mamma single da ben 4 anni e da quel giorno ha deciso di prendersi cura di tutti i bambini orfani che vivevano per strada nella sua zona, in Malawi. E nei suoi filmati, caricati sui social, racconta una quotidinaità fatta di tanti sacrifici, ma anche di piccole grandi soddisfazioni vissute assieme ai suoi bimbi.

Mamma di 34 bambini: «Mi sveglio alle 4 per la colazione»

Nonostante la sua giovane età, ha deciso di fondare una vera e propria organizzazione benefica "You Are Not Alone". Tusayiwe Mkhondya, appena maggiorenne, si è trovata da sola e in difficoltà a prendersi cura del suo piccolo bebè, e ha deciso di aiutare gli altri nelle sue stesse condizioni.

La sua vita è stata straziante, proprio come quella dei piccoli di cui, oggi, si prende cura ogni giorno. A 9 mesi è stata abbandonata dai genitori, a 6 anni ha iniziato a subire violenze sessuali e a 16 è rimasta incinta e ha dovuto affrontare da sola la maternità.

I bambini di cui si prende cura hanno dai 5 mesi di vita ai 16 anni e, nonostante la sua routine quotidiana sia estenuante, lei è felice di prendersi cura di ognuno di loro.

«Mi alzo alle 4»

«Ho sempre pensato che gli abusi che ho subito fossero colpa mia perché invece di litigare e urlare, mi sono bloccata», ha detto nel suo racconto, riferendosi al momento in cui ha deciso di cambiare vita. E dopo un così lungo periodo di sofferenze, ha deciso di reagire. «Non tutti i bambini vengono abbandonati.

La sua giornata inizia alle 4:00 del mattino, ha raccontato, e da quel momento in poi prepara tutto il cibo per i bambini. Dalla colazione fino alla cena. «Sono l'unica che cucina per i bambini sotto i 5 anni e ogni bambino ha le proprie faccende mattutine, tutti aiutano a preparare il cibo», ha spiegato. Quando la giornata finisce è proprio lei che vive i suoi momenti più intensi: «I bambini vanno a letto alle 19:00, ma il turno di notte inizia proprio a quell'ora, visto che molti bambini si svegliano per bere il latte».

«Devo dar loro da mangiare e anche cambiare i loro pannolini. Allo stesso tempo, approfitto di quel momento per iniziare anche i lavori per il giorno successivo».

L'obiettivo di Tusayiwe è quello di dare un futuro migliore a tutti questi bambini e, di certo, non ha alcuna intenzione di fermarsi a queste 34 creature. Lei sogna in grande: ha soli 23 anni ma nel suo futuro vuole fondare una sua ONG e cambiare la vita di tantissimi altri bambini.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 12:39

