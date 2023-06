Barbie, la Malibu Dreamhouse gratis su Airbnb: come candidarsi per vincere il soggiorno

di Sabrina Quartieri

La casa dei sogni di Malibù, “abitata” dalla bambola più famosa del mondo, apre le porte per due soggiorni gratuiti di una notte ciascuno, in occasione dell’uscita del film “Barbie” diretto da Greta Gerwig, nelle sale dal prossimo 20 luglio con Warner Bros. La grande villa rosa shocking fronte oceano in California ispirata alla “Malibu Dreamhouse”, dimora che figura nella lista dei desideri di tutte le bambine, è infatti prenotabile su Airbnb per due persone nelle date del 21 e del 22 luglio. Per candidarsi, si accede a www.airbnb.com/kendreamhouse e si invia la richiesta di prenotazione per la stanza di Ken, host della casa, a partire dal 17 luglio alle ore 19.

La DreamHouse su Airbnb - stanza da letto - Credit Joyce Lee

I vincitori, durante la permanenza nella villa, potranno immergersi nel colorato mondo di Barbie e Ken, curiosando nel guardaroba di lui, per trovare il perfetto outfit da spiaggia da indossare; ancora, dilettarsi con la sua chitarra e poi rilassarsi al sole a bordo della infinity pool della villa. Al rientro, non mancheranno due regali iconici da parte del loro host: gli immancabili rollerblade e una tavola da surf Impala gialla e rosa. Non è la prima volta che la “Malibu Dreamhouse” è disponibile su Airbnb, per promuovere il brand Barbie nel mondo. Era già accaduto nel 2019 per il 60esimo compleanno della bambola icona dell’emancipazione femminile. Valore che sarà supportato per l’uscita del film con Margot Robbie e Ryan Gosling come protagonisti, anche grazie a una donazione di Airbnb a Save the Children.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA