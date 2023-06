Jessica Alves, la Barbie umana e il desidero di diventare mamma: «Vorrei fare il trapianto dell'utero»

di Redazione web

Jessica Alves è la Barbie umana, ma è anche conosciuta per essere stata, l'ormai ex, Ken umano che, più volte, Barbara D'Urso ha ospitato nei suoi salotti. La modella, ora che, dopo i numerosissimi interventi chirurgici subiti per assomigliare sempre di più a una donna, si sente anche molto meglio con se stessa, ha un sogno: diventare mamma di un bambino che possa crescere dentro di lei. Perché ciò avvenga, dovrebbe, però, effettuare un trapianto di utero.

L'intervista di Jessica Alves

Jessica Alves vive a Londra e, recentemente, ha rilasciato un'intervista al Daily Mail al quale ha raccontato il suo forte desiderio di maternità: «Sono una donna, ma non una donna biologica. Sui social in tanti mi scrivono che non sono una vera donna e che non lo sarò mai, questi sono solo ignoranti.

I rischi del trapianto di utero

I rischi che comporta un intervento di trapianto d'utero sono molto alti. Jessica Alves ha spiegato: «Il mio cervello è totalmente femminile. A volte mi sento costantemente come una donna incinta a causa dell’alto livello di ormoni. Ho molto amore da dare e non escludo l’adozione, ma vorrei tanto avere un utero e spero nel futuro, che si possa fare al più presto. Attualmente l’intervento durerebbe più di 11 ore e sarebbe ad altissimo rischio. Ho parlato con dei dottori e se le cose andranno di questo passo e i rischi diminuiranno sarò la prima in coda. Per quanto sia frustrante, al momento non posso restare incinta in maniera naturale».

