Jessica Alves e il trapianto di utero: «Voglio una figlia, la chiamerò Barbara in onore della D’Urso»

Rodrigo Alves, l’ex Ken umano, dopo numerosi interventi chirurgici, ha completato il suo processo di transizione. Rodrigo oggi si chiama Jessica Alves e vorrebbe coronare il suo sogno, quello di diventare mamma, sottoponendosi a un trapianto di utero: «Spero una femmina – ha spiegato - la chiamerò Barbara in onore della D’Urso».

Jessica Alves e il trapianto di utero: «Voglio una figlia»

Rodrigo Alves, noto come il Ken umano, ha fatto coming out ospite di Barbara D’Urso, comunicando la sua volontà di diventare donna. Rodrigo ha fatto poi seguire alle parole i fatti, sottoponendosi a diversi interventi per diventare Jessica Alves. Oggi vorrebbe coronare il sogno di diventare mamma attraverso una complicata e costosa operazione, il trapianto d’utero: «So che si tratta di un intervento molto particolare – ha spiegato in un’intervista a ”Nuovo Tv – ma sogno di vivere l’esperienza della maternità. Ho trovato la forza di cambiare sesso e ora voglio avere la mia famiglia, un marito e un figlio. Questo per me sarà l’ottantesimo intervento chirurgico».

Jessica Alves ha confidato al settimanale di Riccardo Signoretti che vorrebbe una femmina, per cui ha già scelto il nome: «Spero che nasca una femmina, così la chiamerò Barbara, in onore della D’Urso».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA