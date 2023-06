Jennifer Lopez, la "Barbie umana" copia il suo iconico abito di Versace. Ma il risultato non è quello sperato

di Redazione web

Jennifer Lopez è da sempre una delle regine di Hollywood, dal canto alla recitazione, ha sempre dimostrato di avere talento da vendere. Sono molti, inoltre, i suoi look passati alla storia, tra cui l'indimenticabile Jungle Dress di Versace nel 2000 che portò alla nascita di Google Immagini.

A Jennifer Lopez piace reinventare i suoi look e indossarli nuovamente a distanza di anni, come fece con l'abito Jungle Dress per la sfilata di Versace nel 2019, quasi 20 anni dopo la prima apparizione. In America, inoltre, sono in molti i fan dell'abito da oltre 12mila euro, tra cui anche la "Barbie umana", Jessica Alves, che ha reinterpretato a modo suo l'abito passato alla storia. Andiamo a vedere come l'ha reinterpretato.

Jessica Alves e il Jungle Dress

La "Barbie umana" ha deciso di riproporre il famosissimo Jungle Dress di Versace, a modo suo. Jessica Alves ha postato alcune foto e video sul suo profilo Instagram dove ballava indossando l'iconico vestito. Il video ha fatto il giro del web ed è diventato virale in poco tempo. Cosa avrà pensato Jennifer Lopez? Avrà apprezzato l'omaggio di Jessica Alves?

La disavventura a Natale

Intanto Jessica ha dichiarato di trovarsi ad Ibiza per una vacanza necessaria dopo un periodo molto burrascoso della sua vita. Jessica ha, infatti, trascorso le vacanze di Natale in ospedale perché le protesi XXL dei suoi glutei si sono spostati all'interno del suo corpo. Ciò l'ha portata a capire di doverla assolutamente smettere con gli interventi chirurgici perché stava mettendo in pericolo la sua vita.

