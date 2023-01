Jessica Alves, la Barbie umana in sala operatoria dopo un incontro hot: «Era un ragazzo fortunato, tipo Siffredi»

Jessica Alves ha confessato di aver subito un'operazione molto intima a causa di un amante molto "fortunato". La Barbie umana ha raccontato a Le Iene il suo viaggio in Thailandia fatto per poter ricostruire parte dei suoi nuovi organi genitali. Jessica è diventata famosa dopo le sue iniziali intenzioni di diventare un Ken umano, poi nel corso degli anni ha capito che la sua identità era di altra natura e ha intrapreso un percorso di transizione per diventare donna e da Ken si è trasformata in Barbie umana.

La confessione hot

Nel 2022 però la Barbie umana ha fatto altre operazioni, una molto particolare e ha raccontato tutto ad Alessandro di Sarno: «Sono tornata dal dottore tailandese e ho fatto un ritocchino nelle zone mie. Le persone pensano che la chirurgia intima sia una cosa semplice, tagli e via. Però non è così che funziona. Diciamo che dopo l’operazione non avevo la misura giusta e poi sono stata con un bel ragazzo italiano. Lui era molto fortunato, come Siffredi».

Il suo rapporto con gli uomini

Jessica ammette quindi di aver avuto bisogno di operarsi dopo l'incontro di un amante molto dotato e focoso che le avrebbe causato, anche se involontariamente, dei danni fisici. «Quando ci divertivamo io e questo ragazzo sentivo dolore. Quindi per questo sono tornata in Tailandia per ritoccare. Adesso sono libera di fare tutto con tutti. Sì è già successo tutto. Dopo la chirurgia ho voluto fare esperienze con tutti i tipo possibili. La migliore esperienza? Un altro ragazzo italiano, lui era del sud Italia, siciliano».

Poi confessa che vorrebbe trovare il principe azzurro, ma su di lei ci sono molti pregiudizi: «Tutti mi vogliono in camera, ma non per strada mano nella mano. Io vorrei vivere l’amore alla luce del sole e non al buio. Vorrei anche diventare madre in futuro. Mi piacerebbe avere un fidanzato e una famiglia tutta mia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Gennaio 2023, 11:57

