Britney Spears in versione sexy Barbie con il mini-dress rosa: «Importante essere puliti e in salute». Ma un dettaglio non torna

Britney Spears in versione Barbie. La cantante di Baby one more time ha pubblicato su Instagram un video della sua domenica "in rosa". La 41enne sfoggia un mini-dress dal profondo scollo a barca, che lascia scoperte le gambe e mette in mostra le sue forme, e ne approfitta per mandare un messaggio ai suoi fan riguardo l'importanza di essere "puliti e in salute", oltre a discutere di "equilibrio e confini". Ma oltre al loook e al sermone, è un altro il dettaglio che attira l'attenzione: l'anello che (non) ha al dito.

Il post su Instagram

Il lungo post di Britney Spears comincia così: «In un mondo in cui le donne sono così incredibilmente sensibili, è estremamente importante mantenere il ritmo con equilibrio, altrimenti le nostre emozioni possono prendere il sopravvento e ascoltiamo il nostro lato emotivo...Equilibrio e CONFINI, una parola così meravigliosa per essere puliti, e sani». Usando la sua piattaforma per combattere il "bullismo", la hitmaker di Toxic ha detto ai suoi 41,9 milioni di follower di «ascoltare». «In un mondo in cui la percentuale di bullismo è al massimo - continua - è importante ascoltare il modo in cui tutti ci parliamo. Mi è sempre stato detto che le ragazze felici sono le più carine... ma ora se sei felice è estremamente poco cool... due delle mie amiche hanno figli a scuola ed è scioccante quanto possano essere cattive le persone!!!». A conclusione del post, Britney dice di non essersi mai fatta influenzare dalla crudeltà degli altri.

La crisi del matrimonio

Fasciata nell'abito che la fa assomigliare a una barbie, complici anche i capelli biondissimi, Britney non indossa la fede nuziale. Dettaglio che era già stato notato in precedenza dai fan e avevano fatto temere una crisi del matrimonio con il 29enne Sam Asghari, ma fonti vicine alla coppia hanno riferito che ora le cose procedono per il meglio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 10:38

