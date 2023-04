Valentina Ferragni, fuga da Milano a Portofino: «Non la sua foto migliore ma un bellissimo momento»

di Redazione web

Valentina Ferragni ha trascorso la domenica lontana da Milano: l'influencer, infatti, si è recata, insieme anche all'inseparabile amico a quattro zampe Pablo, a Portofino dove ha scattato diverse foto e ha pranzato in un ristorante con vista mare. Valentina, poi, ha anche avuto modo di assaporare la focaccia ligure che, però, conosce già molto bene dato che il suo ex fidanzato Luca Vezil è originario di Genova.

Le storie Instagram di Valentina Ferragni

Nelle sue ultime storie Instagram, Valentina Ferragni ha mostrato ai suoi numerosi follower come ha trascorso la sua domenica: partenza da Milano in macchina con Pablo, arrivo a Portofino e piccolo giro in barca e, infine, pranzo con spaghetti alle vongole.

La sorella minore di Chiara Ferragni ha trascorso, così, la sua domenica con il cagnolino che non è stato molto collaborativo quando era il momento di scattare le foto e, infatti, Valentina scrive: «Non la sua foto migliore ma un bellissimo momento».

L'influencer, poi, ha assistito in diretta alla preparazione della focaccia al formaggio di Recco che, sicuramente, non le era nuova dato il lungo fidanzamento con Luca Vezil.

I progetti lavorativi di Valentina

Valentina Ferragni ha da poco presentato la nuova collezione del suo brand di gioielli del quale va davvero molto fiera e, infatti, ogni giorno posta storie su storie per pubblicizzare i suoi prodotti.

