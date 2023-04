Beatrice Valli ha partorito la quarta figlia: «Benvenuta Matilda Luce Fantini». Il dolce annuncio su Instagram

di Redazione web

Beatrice Valli ha finalmente partorito: è nata la sua quarta bambina, Matilda Luce Fantini. Dopo nove mesi di una gravidanza non sempre facile, come più volte spiegato dall'influencer, ecco che ora, mamma e papà Marco Fantini possono stringere tra le loro braccia la neonata che, visto che durante le ecografie, era sempre girata, hanno visto bene in viso solo questa mattina, lunedì 24 aprile.

Beatrice Valli, l'annuncio di Marco Fantini stupisce tutti: «È nata». Ma la verità è un'altra

«Se nasce il 25 aprile sarebbe il colmo»: Beatrice Valli e le ipotesi sul quarto parto

Beatrice Valli attende con ansia (e stile) il parto: «Con questi capelli come minimo devi nascere domani»

La foto su Instagram

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato la nascita della loro bambina Matilda Luce con una dolce foto su Instagram e con alcune storie che entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social. L'influencer era da giorni che diceva di sentirsi pronta a partorire ma, ogni volta che si recava in ospedale per le visite di controllo, veniva puntualmente rispedita a casa perché le veniva detto che non era ancora arrivato il momento fatidico. Tra pochi giorni, Matilda Luce conoscerà anche il fratellino Alessandro e le sorelline Bianca e Azzurra.

Quarta gravidanza complessa

Beatrice Valli ha sempre parlato di questa quarta gravidanza come la più difficile che abbia mai vissuto in quanto la gestazione le ha causato più volte vertigini e malessere generale. Ora, che ha partorito, Beatrice potrà svolgere alcuni esami per capire se la sua condizione era momentanea e quindi dovuta alla gravidanza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA