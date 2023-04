Oriana Marzoli in centro a Milano con Alberto De Pisis. Poi, la chiamata con Daniele Dal Moro: «Mi ha detto di scegliere»

di Redazione web

Oriana Marzoli e Alberto De Pisis hanno trascorso la domenica insieme e per le vie di Milano hanno fatto shopping, hanno ammirato i quadri di alcuni artisti di strada e si sono scattati qualche selfie. L'influencer e la modella venezuelana hanno legato molto all'interno della casa del GfVip ed entrambi sono riusciti ad arrivare fino alla finale del programma che, poi, è stato vinto da Nikita Pelizon.

Le storie Instagram di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli filma Alberto De Pisis che, in via Montenapoleone a Milano, guarda alcuni quadri descrivendoli. La modella, quindi, dice: «Ecco Alberto che finge di capire qualcosa di arte» e poi scoppia a ridere abbracciando l'amico. Nel video successivo Oriana chiede consiglio ai suoi follower: non sa proprio che borsa scegliere e, infatti, all'interno di una famosa boutique di alta moda, ovvero Fendi, si scatta qualche foto per mostrare ai fan gli accessori che più le piacciono. Una volta comprata la borsa, Oriana e Alberto si dirigono a pranzo dove ad aspettarli ci sono già Giulia Salemi e il suo migliore amico Matteo Evandro con anche Pierpaolo Pretelli. Manca solo una persona: Daniele Dal Moro.

Il consiglio di Daniele Dal Moro

Grande assente della giornata milanese è stato Daniele Dal Moro che, però, ha chiamato la sua Oriana. La modella ha, infatti, postato uno screenshot in cui mostra ai fan alcuni consigli cinematografici che le dà il suo fidanzato. I film in questione sono: Interstellar, Training Day e Django.

