Oriana Marzoli, allarme brufoli : «Non so cosa mi stia succedendo. Fronte, guancia, occhio... ne ho un sacco»

di Redazione web

Oriana Marzoli è preoccupata perché non riesce a capire cosa stia succedendo alla pelle del suo viso. La modella venezuelana, reduce dalla settima edizione del GfVip, subito dopo il termine del reality show non ha avuto un momento libero perché, a causa degli impegni di lavoro, si è sempre spostata da una città all'altra. Inoltre, l'ex gieffina sta collaborando con l'ex tronista e imprenditore Oscar Branzani per creare una sua collezione di costumi da bagno.

La storia Instagram di Oriana Marzoli

Stesa sul divano di casa, Oriana Marzoli si tocca il viso e dice: «Ragazze io ho veramente un problema, non so cosa mi stia succedendo, oltre al brufolo sulla fronte me ne è uscito un altro qui sulla guancia e un altro sotto all'occhio. Ma perché? Non è da me questa cosa».

Oriana ci tiene molto al suo aspetto e alla salute della sua pelle e per questo non si capacita del fatto che le possano essere spuntati dei foruncoli. Magari è solamente un po' di stress visto che, come anche la modella aveva specificato, non ha un momento libero e purtroppo, in questi giorni, non è riuscita a dormire molte ore.

La storia d'amore con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli, comunque, è molto felice perché la sua storia d'amore con Daniele Dal Moro procede a gonfie vele: i due, da quando è terminato il GfVip, sono letteralmente inseparabili e sui social postano moltissimi video e foto insieme.

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Aprile 2023, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA