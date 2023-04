Gf Vip, Oriana Marzoli in Spagna dalla famiglia. Il gesto che preoccupa i fan: ecco cosa succede

Oriana Marzoli torna in Spagna per riabbracciare la famiglia. Ma sembra che durante il viaggio qualcosa vada storto. L'ex gieffina è a Barcellona, sua terra natia, per rivedere la famiglia dopo i mesi nel reality e con lei ha portato anche Daniele Dal Moro. Presentazioni ufficiali insomma: Daniele è già in famiglia. Ma sembra che durante il lungo viaggio qualcosa sia andato storto: ecco che Oriana nelle sue stories Instagram si mostra dolorante. I fan si allarmano subito: cosa sarà successo?

Le stories

Mano sulla fronte e sguardo dolorante: Oriana sembra avere un grande mal di testa. Sarà per il lungo viaggio che, a quanto pare, sembra abbiano fatto in macchina lei e Daniele. «Oh finalmente siamo arrivati a Barcellona e riabbraccio la mia famiglia» dice dopo un po' Oriana, in altre stories in cui compare in casa dei genitori, seduta sul divano. Insomma, il viaggio è finito, ma il soggiorno col nuovo fidanzato sembra essere appena cominciato. Come andrà?

