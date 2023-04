Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi? Lui rompe il silenzio e sbotta sui social: «Finitela di ca**re il ca**o»

di Redazione Web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una delle coppie formate durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Da quando il reality show di Canale 5 è giunto al termine, i due hanno dato il via alla loro relazione e giorno dopo giorno stanno imparando a conoscersi, come non hanno potuto fare dentro la Casa.

Tuttavia, la macchina infernale del gossip avrebbe insinuato che tra i due ci sia della tensione. Ma è davvero così? Scopriamolo insieme.

Sophie Codegoni svela la data del parto: «Pancione gigante, mi è esploso in 3 giorni». Ecco quanto manca

Gf Vip, Oriana Marzoli esasperata: «Non ce la faccio più». Ecco perchè

Nikita Pelizon su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: «Se è amore sincero? Lei è cotta, lui invece...»

Daniele Dal Moro risponde ai rumors

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si mostrano sempre insieme tra le Instagram stories ma negli ultimi giorni, la showgirl venenzuelana ha avuto modo di passare del tempo con altri due ex gieffini: Giaele De Donà e Alberto De Pisis, e in molti si sono chiesti come mai Daniele non fosse presente alla reunion.

La replica

Daniele Dal Moro dopo aver letto i rumors sulla presunta crisi con Oriana, è intervenuto tra le Instagram stories per mettere a tacere ogni dubbio, smentendo ufficialmente la crisi.

«Partendo dal presupposto che è da stamattina, non si sa perché, che leggo le più grandi st***zate che l’uomo abbia mai creato, martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di ca**re il ca**o. Grazie», ha concluso l'ex vippone, che oltre a smentire il gossip ha rivelato che a breve partirà per raggiungere la sua bebè in Spagna.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA