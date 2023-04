William "rifiuta" Harry: «Cattivo sangue e tradimento». Ecco cosa potrebbe accadere all'incoronazione di re Carlo

L'incoronazione di Re Carlo III è sempre più vicina: l'evento storico è fissato per sabato 6 maggio prossimo. Secondo l'esperto di corte Kinsey Schofield, il rapporto tra il principe Harry e il principe William rimarrà teso anche durante la cerimonia, nonostante, si pensi che i due fratelli mostreranno un'immagine pubblica serena e di reciproco rispetto durante la durata dell'evento.

La tensione tra William e Harry

Si dice che William abbia rifiutato una richiesta cruciale per Harry a causa della tensione tra di loro, che ha reso impossibile una riunione tra i due.

Insomma, tra i fratelli non correrebbe "buon sangue" e aleggerebbe nell'aria un sentimento di "alto tradimento". L'esperto ha dichiarato che il personale a Palazzo sta pianificando ogni ingresso, uscita e posto a sedere pensando ai due fratelli, con l'obiettivo finale di evitare qualsiasi incontro e conflitto.

Nessuna interazione

I figli di Re Carlo, quindi, si incontreranno all'incoronazione del papà e, anche se, si prevede che William e Kate, ovvero la Duchessa di Cambridge, "tollereranno" la presenza del Duca di Sussex all'incoronazione, non ci saranno interazioni calorose tra i due.

