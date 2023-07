Bimbe nate premature, una è il doppio dell'altra: «Nessuno crede che siano gemelle, ma vederle insieme è una gioia»

di Redazione web

Sono gemelle, ma una è il doppio delle dimensioni dell'altra. A raccontare la vicenda di Reagen e Mila è la loro mamma Audireanna Lambert che sui social ha spiegato come sia stato complesso il suo parto e come, oggi, a distanza di oltre un anno, le differenze tra le due bambine siano ancora molto evidenti, al punto tale da dover rispondere agli sconosciuti che chiedono informazioni sulle piccole, spiegando che sono gemelle e non sorelle di età differenti.

La storia di Audireanna e delle sue gemelle

Il parto di Mila e Reagan non è stato semplice per Audrieanna. Le gemelline sono nate a dicembre 2021 al West Penn Hospital, Pittsburgh, Pennsylvania, USA. La mamma Audrieanna, 33 anni, ha detto che è stato un miracolo che Reagan fosse ancora viva dopo i severi avvertimenti dei medici che sostenevano che non sarebbe sopravvissuta alla gravidanza quando ha smesso di crescere a 20 settimane.

Reagan ha trascorso 118 giorni in ospedale a combattere la sepsi. Si tratta di un'infezione generalizzata che può interessare uno o più organi e che può arrivare a comprometterne la funzionalità. Attualmente le due bambine pesano quasi una il doppio dell'altra e vestono diversamente. Mila 12-18 mesi, mentre Reagan indossa abitini di una bimba di 3 mesi. Nonostante ciò, però, parlano e camminano entrambe.

Nuovamente genitori

Audrieanna e il marito Chase, 30 anni, hanno scoperto di che sarebbero diventati genitori nel giugno 2021 dopo il loro primo ciclo di fecondazione in vitro, a distanza di anni di lotte per la gravidanza. A sei settimane, la coppia ha scoperto che si trattava di due gemelli, ma gli è stato detto che una delle due, appunto Reagan, non sarebbe sopravvissuta 9 mesi.

«Oggi vederle insieme per me è una gioia: Mila corre ovunque. È la più grande sostenitrice di Reagan. Se Reagan fa qualcosa di nuovo, il viso di Mila si illumina», ha raccontato la donna ai media statunitensi.

Audrieanna oggi è in dolce attesa e dovrebbe partorire nell'ottobre 2023 una terza bambina: «Le gemelle mi baciano la pancia. La neonata probabilmente indosserà gli stessi vestiti di Reagan e la supererà in dimensioni in poco tempo.

