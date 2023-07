Gemelli di panda gigante nascono allo zoo: il parto record in Corea del Sud FOTO

di Redazione web

Un panda gigante ha dato alla luce due cuccioli gemelli in un parco a tema in Corea del Sud. Ai Bao ha dato alla luce i cuccioli, entrambe femmine, venerdì scorso al parco a tema Everland vicino a Seoul, ha dichiarato l'operatore del parco, Samsung C &T Resort Group, in una dichiarazione martedì.

È la prima volta che gemelli panda sono nati in Corea del Sud, ha detto il gruppo del resort. Sia Ai Bao che i suoi neonati sono in buona salute, ha detto. Decenni di sforzi di conservazione in natura e studi in cattività hanno salvato la specie di panda gigante dall'estinzione, aumentando la sua popolazione da meno di 1.000 contemporaneamente a più di 1.800 in natura e in cattività.

#BREAKING: Twin panda cubs were born in Everland, Korea's largest theme park in Yongin, Gyeonggi. Panda dad Le Bao and panda mom Ai Bao gave birth to twin girls Friday after an hour-long labor, Samsung C&T's resort group, the amusement park's operator, announced Tuesday. pic.twitter.com/vO3FRN2VO9 — DragonTV🚀䒕雅official (@ShanghaiEye) July 11, 2023

L'aspettativa di vita di un panda gigante in natura è di circa 15 anni, ma in cattività ha vissuto fino a 38 anni.

Nel frattempo, lo zoo ha affermato che utilizzerà i social media per mostrare i cuccioli. Ai Bao e il suo compagno maschio, Le Bao, anch'egli un panda gigante, sono arrivati ​​al parco nel 2016 dalla Cina con un programma di locazione di 15 anni. Nel 2020, Ai Bao ha dato alla luce un cucciolo femmina di nome Fu Bao. Ai Bao, Le Bao e Fu Bao erano stati gli unici panda in Corea del Sud. Il Panda World di Everland, che ospita i tre panda, ha registrato 14 milioni di visitatori, secondo il gruppo di resort.

