Gemelline siamesi nate attaccate per l'addome, separate con un intervento di 6 ore: «Sono due miracoli»

Intervento perfettamente riuscito per due gemelline siamesi nate congiunte all'addome: le piccole sono ora state dimesse dall'ospedale e possono finalmente tornare a casa e raggiungere mamma, papà e la loro sorella maggiore.

Gemelline siamesi congiunte per l'addome

Ella Grace ed Eliza Faith Fuller sono state dimesse martedì dal Texas Children's Hospital, dove erano state curate nell'unità di terapia intensiva neonatale. «È difficile spiegare a parole esattamente quanto siamo entusiasti», ha detto il padre dellle gemelle, Jesse Fuller, in un video condiviso dall'ospedale. «Sono passati 134 giorni, quindi i sentimenti sono travolgenti». La mamma dei gemelli, Sandy Fuller, ha detto di essere rimasta «completamente scioccata» quando ha scoperto di essere incinta di due gemelli. Ha descritto come un momento «duro e difficile» quando lei e suo marito hanno scoperto che le loro figlie gemelle erano congiunte.

La nascita

Ella ed Eliza sono nate il 1 marzo al Texas Children's Pavilion for Women. Oltre a condividere l'addome, le sorelle condividevano anche i tessuti del fegato. Mentre Ella ed Eliza trascorrevano i successivi tre mesi in terapia intensiva neonatale, un team di 17 professionisti medici, tra cui sette chirurghi e quattro anestesisti, si preparava per il loro complesso intervento chirurgico di separazione. «Il nostro team ha iniziato a pianificare e prepararsi per questa operazione prima ancora che questi bambini nascessero», ha dichiarato in una nota la dottoressa Alice King, chirurgo capo dell'operazione e chirurgo pediatrico presso il Texas Children's Hospital . «Dalla conduzione delle simulazioni della procedura, alla collaborazione estesa con i nostri colleghi in anestesiologia, medicina materno-fetale, neonatologia e radiologia, abbiamo lavorato tutti insieme per raggiungere un obiettivo comune: il miglior risultato per Ella ed Eliza».

L'operazione

Il 14 giugno, Ella ed Eliza sono state separate in un intervento chirurgico durato circa sei ore. Tre giorni dopo l'intervento, Sandy e Jesse Fuller, che sono anche genitori di una figlia maggiore, sono stati in grado di tenere in braccio Ella ed Eliza, finalmente separate. «Penso che puoi guardarle e vedere solo la bontà di Dio e quanto è stato gentile con noi, perché sono veri miracoli sin dal primo giorno», ha detto la loro mamma.

