Ustionati due bambini mentre giocano con il fuoco, uno è gravissimo. Sono cugini, soccorsi dal nonno

Una sera d'estate passata a casa dei nonni in Abruzzo si è trasformata in un dramma per due ragazzini, due cugini, restati ustionati per avere giocato con il fuoco. Un 14enne di Ortona è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Gemelli di Roma. La notizia è ripotata dal Messaggero.

Cosa è successo

Dopo cena, verso le undici di sabato sera, i due ragazzi hanno iniziato a divertirsi tra di loro alla fine hanno deciso, letteralmente, di giocare con il fuoco. Erano all'aperto quando hanno decisio di ravvivare una fiamma da ravvivare utilizzando liquido infiammabile. Secondo i primi accertamenti, il 14enne ha spruzzato il liquido venendo investito dalla fiammata di ritorno che ha colpito anche il cugino 15enne in modo meno violento.

Il nonno ha portato i primi soccorsi

E' stato il nonno, vedendo quello che era successo a prestare i primissimi soccorsi, trasportando il ragazzo nell'ospedale di Penne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 08:37

