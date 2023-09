Toco, l'uomo cane ora punta a Hollywood: «Vorrei fare un film». Sarà il nuovo Lessie?

La sua storia, ormai, è conosciuta da tutti. Ha speso oltre 13mila euro per realizzare il sogno di una vita: trasformarsi in un cane. Lo youtuber giapponese Toco ha fatto il giro del mondo, e da poco il border collie è riuscito a conquistare un traguardo importante, quello della prima passeggiata in un parco pubblico per mostrare a tutti le le sue incredibili abilità.

Le prodezze di Toco si possono osservare sul suo canale Youtube, ma anche su un profilo TikTok i cui video sono diventati rapidamente virali: l'ultimo ha quasi 12 milioni di visualizzazioni. Adesso, però, Toco vuole fare un passo in più. Dopo che le sue passeggiate al parco hanno "fregato" praticamente tutti, adesso vorrebbe recitare in un film.

Toco, l'uomo-cane in centro a Tokyo si fa le foto con i fan

Spende 13mila euro per diventare un cane, la reazione dei familiari: «Non capivano cosa volessi, ma poi...»

Toco, l'uomo cane ha un sogno: recitare in un film

Lui, ormai vera e propria celebrità dei social, adesso punta ancora più in alto. L'uomo cane ha un sogno: debuttare a Hollywood. La star dei social network, conosciuto da tutti con lo psuedonimo di Toco, ha speso più di 13 mila euro per diventare uguale a un border collie e, probabilmente, adesso punta a diventare il nuovo Lessie del cinema.

Nel suo ultimo video, diventato subito virale sui YouTube e TikTok, Toco ammette di puntare con determinazione al grande schermo. «È un sogno che ho fin da bambino. Diventare un cane era solo il primo step, adesso spero di diventare una star di Hollywood».

Intervistato dal New York Post il neo cane ammette: «Penso che sarebbe fantastico se potessi usare le mie capacità e avere l'opportunità di apparire come un cane in un film. Alcuni mi dicono che vogliono fare la stessa cosa, il che mi ha fatto capire che ci sono altre persone come me, ma io sarò l'unico e inimitabile».

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Settembre 2023, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA