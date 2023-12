​Nonna di 90 anni confessa alla nipote il rimpianto della sua vita: «Vorrei non essermi sposata così giovane»

di Hylia Rossi

Se è vero che i tempi cambiano e che sarebbe bene cercare di stare al passo per comprendere i cambiamenti, saperli fare propri e utilizzarli nella costruzione di un futuro migliore, è anche vero che il presente da solo non è abbastanza per darci tutti i mezzi necessari a vivere e che il passato rimane una fonte di conoscenza e lezioni utili. Si dice spesso, infatti, che la storia ci insegna tanto su ciò che verrà, e uno dei modi più belli per addentrarsi in ciò che è stato è quello di ascoltare le persone che lì hanno vissuto, amato e sofferto.

Rachel, una giovane influencer e personal trainer, ha deciso di condividere dei preziosi momenti in compagnia di sua nonna di 90 anni durante un pranzo al ristorante, quando le ha fatto diverse domande sul suo passato, presente e futuro.

I rimpianti e le esperienze della nonna

Rachel ha pubblicato un video di circa un minuto in mezzo in cui pone alla nonna di 90 anni delle «domande sulla vita», e sembra proprio che le sue risposte abbiano affascinato e conquistato tutti. La prima cosa che la ragazza chiede è: «Cosa vorresti aver fatto di più durante la tua vita?».

Allora, Rachel decide di cambiare leggermente la domanda: «Cosa vorresti aver fatto... meno, nella vita?». Questa volta, la nonna non esita: Bè, aver fatto meno... direi di nulla, afferma, con lo sguardo pensoso di chi sta riflettendo su come rispondere, «Voglio dire, non ho mai lavorato da quando mi sono sposata o cose del genere. Credo avrei fatto meglio a incontrare più persone, a socializzare un po' di più».

A questo punto, interviene la mamma di Rachel: «Sì, penso che ti sarebbe piaciuto molto frequentare la scuola». Poi, la ragazza passa alla domanda successiva: «Hai rimpianti?», e la nonna si guarda un attimo intorno, poi afferma: Sì, rimpiango di essermi sposata così giovane. Ho conosciuto mio marito quando avevo 13 anni, lui ne aveva 15 e ci siamo sposati che io ne avevo 17 e lui 19. L'ho incontrato in biblioteca, continua, col sorriso stavolta, Di solito mi faceva salire sulla sua bicicletta e mi portava a fare un giro».

«Qual è il segreto per arrivare a 90 anni», chiede poi Rachel, e in questo caso la risposta della nonna si fa sorprendente: «Il segreto? Non c'è nessun segreto, è solo una questione di geni, credo. In verità», confessa, «non avrei voluto proprio arrivare a 90 anni, diciamo che ne ho avuto abbastanza, ho ottenuto ciò che ho desiderato quindi sono contenta di andarmene e rincontrare il mio cucciolo di cane che è lì ad aspettarmi. E anche la mia gemella».

«Sei sempre stata uno schianto, e anche schietta», dice Rachel, e la nonna non si tira indietro: «Sono molto estroversa, mi metto in gioco, non sono timida o ritrosa, e gli uomini mi sono sempre piaciuti». Infine, la domanda sul futuro: «Hai consigli per noi giovani?». L'espressione dell'anziana si fa subito preoccupata: «Oh, mio Dio, no. Non di questi tempi, non per come sta andando il mondo. No, sono contenta di andarmene di qui, non voglio far parte di nulla di ciò che sta succedendo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 13:29

