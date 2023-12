Bimba nasce sul pavimento del bagno: la nonna taglia il cordone ombelicale e salva mamma e piccola

di Redazione web

Una piccola che non vedeva l'ora di nascere. Alle 11 di questa mattina, 14 dicembre, a Sant'Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone, una mamma 36enne al nono mese di gravidanza ha dato alla luce la sua piccola sul pavimento del bagno. Le acque le si sono rotte all'improvviso e le contrazioni non le hanno consentito di lasciare la casa per andare a partorire all'ospedale. Fortunatamente la nonna era in casa e ha assistito la figlia e la nipotina, che grazie a lei stanno bene.

La signora non si è fatta prendere dall'ansia o dall'emozione. Ha manenuto il sangue freddo, ha tagliato il cordone ombelicare e dopo aver avvolto la piccola in una coperta, l'ha portata in ospedale a Cassino a bordo di un'auto. La mamma, invece, ha dovuto aspettare l'arrivo di una ambulanza che l'ha trasportata nel reparto di ginecologia dove ha completato in sicurezza le fasi successiva al parto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 14:03

