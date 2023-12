​Nonna regala uno smartphone speciale alla nipote di 3 anni e viene attaccata sui social: «Perché un bambino dovrebbe averne bisogno?»

Nessuno può sapere con assoluta certezza quale sia il modo migliore per crescere i propri figli, eppure tutti i genitori (e non solo) hanno le loro idee al riguardo e spesso non si fanno problemi a giudicare le decisioni altrui, specialmente sui social. Una nonna, infatti, è stata criticata da molti per aver regalato alla propria nipotina di 3 anni uno smartphone.

Non si tratta, tuttavia, di uno smartphone classico, ma di un dispositivo creato appositamente per i bambini e con funzioni limitate. Nonostante ciò, diversi utenti si sono chiesti quale sia il senso di un regalo simile e si è aperto il dibattito su quanto sia dannoso avvicinare i più giovani a questo tipo di tecnologia e su come i tempi siano cambiati.