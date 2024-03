Puntino arancione sullo schermo dell'iPhone? «Il telefono è stato hackerato». Scoppia il panico tra gli utenti

di Redazione web

Un dettaglio sullo schermo dell'iPhone può mandare nel panico gli utenti. A raccontarlo è un utente di TikTok, Nick Jackson, che qualche giorno fa ha postato un video sul suo profilo che nel giro di poche ore è diventato virale: una specie di "avvertimento" per chi è in possesso di uno smartphone griffato Apple. Si tratta di un punto arancione che appare nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Il dettaglio sullo schermo dell'iPhone

«Un avvertimento urgente è stato lanciato a chiunque possieda un iPhone - dice nel suo video - quindi se ne avete uno, fateci caso. Gli utenti iPhone vengono avvisati da un piccolo punto arancione che appare nella parte superiore dello schermo». Come spiega Nick, ci sono due tipi di "puntini" che appaiono in alto nello schermo: quello arancione riguarda l'utilizzo del microfono, quello verde della fotocamera. Il problema nasce quando appare appunto il puntino arancione: «Si tratta - dice citando un articolo di LadBible - di un segnale di avvertimento da parte di Apple che qualcuno sta usando il tuo microfono senza il tuo permesso». In quel caso potrebbe infatti trattarsi di una violazione esterna, senza autorizzazione, da parte di un hacker o qualcosa di simile.

Panico tra gli utenti

Come si nota dai commenti, il video ha mandato nel panico tantissimi utenti: «Ho sicuramente visto un punto arancione», dice uno. «Si tratta di spyware», dice un altro. «Lo vedo da molto tempo, anche sulla schermata iniziale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 18:09

