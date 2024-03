WhatsApp, messaggi vocali trascritti: ecco la novità per chi odia ascoltare gli audio. Come funzionerà

di Redazione Web

I vocali di WhatsApp li ami o li odi. C'è chi usa solo quelli e chi invece non sopporta dover ascoltare il messaggio vocale appena arrivato. Meta ha pensato un aggiornamento per quest'ultima categoria. È in arrivo l'update che permetterà di trasformare i vocali in testo scritto. A svelarlo, mercoledì 20 marzo, i sempre attenti esperti di WABetaInfo, che hanno scovato la novità nella versione 2.24.7.8 beta dell'app per Android.

📝 WhatsApp beta for Android 2.24.7.8: what's new?



WhatsApp is working on a feature to transcribe voice notes, and it will be available in a future update!https://t.co/YTPU8KW0V6 pic.twitter.com/l86FK4rywT — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 20, 2024

L'aggiornamento è un obiettivo al quale lavorano da tempo i programmatori. Per usufruire per la prima volta dell'aggiornamento sarà necessario «scaricare 150 MB di nuovi dati dell'app», in modo da consentire al servizio di impiegare il sistema di riconoscimento vocale dello smartphone per analizzare gli audio in entrata in modo da poterli poi stenografare con la consueta crittografia end-to-end. La novità di WhatsApp è già realtà su Telegram, ma riservata agli utenti Premium.

