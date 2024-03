Whatsapp, come nascondere il fastidioso "sta scrivendo"? Il trucco per non far vedere che siamo online

In tanti non vogliono far vedere la propria presenza online, ma non sempre i social riescono a "nascondere" il visualizzato e il noto "sta scrivendo".

Ma una soluzione c'è e a darla è proprio WhatsApp, il colosso della messagistica online.

Quindi, come si può togliere su WhatsApp la frase “sta scrivendo” ai vostri contatti? E come è possibile avere il controllo sui tempi e i modi di risposta senza dover dare conto agli altri?

WHATSAPP, VUOI SAPERE SE QUALCUNO TI HA BLOCCATO? FAI COSÌ!

Sappiate che è possibile nascondere quell'indicazione. Ecco come procedere a seconda se possediate un iPhone con sistema operativo iOS oppure uno smartphone Android.

Foto: Shutterstock - Musica: Korben

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA