Bimba di due anni azzannata dai cani della nonna, ricoverata in terapia intensiva: l'intervento è durato cinque ore

Sono stazionarie le condizioni della bimba aggredita insieme alla nonna da 2 cani in un'abitazione ad Anguillara Sabazia, Roma. La bambina è stata sottoposta a un lungo e delicato intervento multispecialistico, al Policlinico Gemelli di Roma, durato oltre 5 ore per curare le profonde lesioni a testa, viso e arti.

La bimba resta in sedazione profonda e la prognosi resta assolutamente riservata. La piccola è ricoverata nella Terapia intensiva pediatrica diretta dal professor Giorgio Conti.





Cosa era successo

L'aggressione è avvenuta a casa dei nonni della bambina che l'accudivano mentre i genitori erano a lavoro. Una dei due cani è un pastore tedesco. Sul posto i carabinieri della stazione di Bracciano i forestali e la polizia locale. La bimba, in seguito alle ferite riportate, è stata portata con l'elicottero dal 118 al Policlinico Gemelli in prognosi riservata .Anche l'anziana è stata portata in ospedale.







