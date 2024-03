Amici, Gaia in lacrime con Mida: «Ho bisogno troppo dei tuoi occhi». Lui la respinge e replica così

di Cristina Siciliano

Gaia e Mida stanno vivendo un periodo di crisi di coppia che ha messo in discussione la loro relazione. I due allievi di Amici, nei giorni scorsi, hanno infatti deciso di mettere un punto alla loro storia d'amore. Durante l'ultimo daytime la ballerina ha cercato di riavvicinarsi al cantante perché «sente il bisogno» di stare da sola con lui. Infatti Gaia mentre tutti gli allievi erano in cucina ha chiamato Mida per parlare della loro situazione.

Cosa è successo

«Dai non usare il cervello per favore, te ne penti - ha spiegato Gaia a Mida -. Allora dimmi "non provo un ca**o per te" e ti giuro che capisco. Però se anche tu provi qualcosa io non posso, hai capito? Non è da me.

A quel punto Mida ha ribadito la sua posizione. «Ci facciamo del male, no - ha sottolineato il cantate. Dobbiamo metabolizzarlo. Non voglio farti del male, non è giusto».

Mida si è così poi trovato a parlare con Lil Jolie che gli ha chiesto espricitamente se con Gaia fosse finita. Il cantante ha nuovamente risposto con un «sì» categorico.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA