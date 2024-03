Amici, Gaia in lacrime: guanto di sfida sulla lap dance dalla Celentano

di Cristina Siciliano

La seconda puntata del serale della ventitreesima edizione di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi, è molto attesa. Dopo le eliminazioni di Ayle e Kumo, durante il daytime, la maestra Celentano ha lanciato un guanto di sfida a Gaia che è scoppiata in lacrime. La coach di ballo ha assegnato alla ballerina un'esibizione di lap dance. Per la maestra Gaia potrebbe non essere abbastanza sexy. La ballerina, presa dallo sconforto, ha espresso la sua opinione in merito al guanto di sfida che ha ricevuto dalla coach di ballo. «Io non mi sento sexy ma è una questione personale, non mi sento proprio una persona sexy - ha spiegato Gaia -.

Lo sfogo di Gaia

Gaia però, poco dopo, è caduta nello sconforto ed ha espresso tutte le sue insicurezze a Marisol, sostenendo di sentirsi ridicola. «Mi vedo proprio brutta», ha incalzato Gaia. La sua amica, Marisol, ha cercato di incoraggiare la ballerina che però si è invece lasciata andare alle lacrime. «Se vuoi possiamo venire, se lasciano i pali andiamo a provare - ha sottolineato Marisol a Gaia -. Quando vuoi me lo chiedo. Tu sei dotata, sono cose base. Ci riuscirai alla grande, ne sono sicura».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA