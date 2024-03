Amici, Nicholas in crisi dopo le parole di Giovanni: «Non riesco a guardarti in faccia»

di Cristina Siciliano

Si scaldano gli animi degli allievi prima dell'inizio del serale di Amici. Nicholas è stato chiamato al guanto di sfida, con un'esibizione di flamenco, contro Giovanni Tesse per il volere del maestro Raimondo Todaro. Raimondo ha ritenuto la sfida «equa» mentre Nicholas non l'ha presa proprio bene. «Questo è palesemente latino - ha spiegato Nicholas -. Non può dire che è un qualcosa che non appartiene a nessuno di noi. Se vogliamo prenderci in giro facciamolo, ma qui l’impostazione è latina. Non doveva scrivere che è una cosa equa». Poco dopo è arrivato un altro guanto di sfida, questa volta a Giovanni da parte di Emanuel Lo. Il coach di ballo ha pensato ad una coreografia piena di prese, da fare con Elena D’Aario e la cosa ha indispettito Giovanni. «Ovviamente questo avvantaggia lui palesemente - ha commentato Giovanni -. In primis perché io nel latino non ho mai fatto prese e lui è specializzato in quelle e poi perché lui balla da mesi con Elena ed ha già una complicità con lei».

La reazione di Giovanni

Giovanni dopo aver ricevuto il guanto di sfida ha subito incontrato Raimondo Todaro. «Pur non vincendo, se faccio una bella figura nel suo territorio gli facciamo fare una figuraccia, sono d’accordo - ha sottolineato Giovanni -.

Nicholas infuriato

La produzione del talent ha così scelto di far vedere i video a Nicholas. Il ballerino si è detto particolarmente dispiaciuto per l'atteggiamento del suo compagno. «Che brutta figura, ti auguro che tu vinca guarda - ha sottolineato Nicholas -. Mi dà fastidio perché è come se io dicessi ‘io farò latino bene in una settimana, anche se tu lo fai da anni’. Hai sminuito il mio lavoro e in questi mesi dicevi altro. Io ho ricevuto un guanto di sfida contro di te e non ho detto nulla contro.. Io do valore al nostro rapporto. Era meglio se tu mi avessi chiesto scusa ammettendo di essere stato un cog***e. Che bella considerazione che hai di me».

