Rocco Siffredi accusato di molestie, la replica: «Infondate. È la giornalista che ha fatto continue allusioni al sesso, ho 10 testimoni»

«Sono accuse gravi ma totalmente infondate. Ho le chat, ho le immagini della telecamera dell'hotel, ho dieci testimoni, ho i testi delle interviste come erano stati scritti. Anche io ho conservato i suoi messaggi e la sfido: mostri davvero tutto il contenuto delle chat». Rocco Siffredi non ci sta e repliche alle accuse di una giornalista che lo ha denunciato per molestie dopo un'intervista sulla serie Supersex.

Al Corriere della Sera il pornodivo di 59 anni ribatte con la sua verità: «Per tutto il tempo ha fatto allusioni al sesso, spiegando di essere una "molto forte a letto", invitando una amica che festeggiava il compleanno e insistendo perché andassimo a cena.

Siffredi sostiene che la giornalista - a cui ha concesso l'intervista nonostante «i modi insistenti e aggressivi» - lo abbia descritto come un depresso cronico, che gli abbi amesso in bocca critiche ad Alessandro Borghi che lui non ha mai fatto (che lo interpreta nella serie ndr) e che gli abbia chiesto in continuazione una consulenza sul sesso. «In un momento di rabbia con lei e stress per la promozione della serie, le ho risposto mettendola su quel piano. Ma solo questo e ho chiesto scusa. Sono molestie queste? Davvero vogliamo ridurre all'infamia postuma i rapporti tra uomini e donne?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Marzo 2024, 20:38

