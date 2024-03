Rocco Siffredi: «Sono stato con trans e uomini. Da quando ho smesso col porno il sesso con mia moglie è migliore»

Rocco Antonio Tano, in arte Rocco Siffredi, si mette a nudo. Vita privata ed equilibri di coppia. I rapporti intimi con la moglie e l'amicizia con Moana Pozzi e, infine, la depressione, con il porno "croce e delizia" della sua vita. «Io e mia moglie siamo molto uniti, non siamo una famiglia fake ma una famiglia vera. Se mia moglie dovesse improvvisamente guardarmi con occhi diversi e decidere di non amarmi più per un altro uomo, penso che morirei, sono 30 anni che stiamo insieme». È quanto racconta Siffredi in una intervista in esclusiva all'Adnkronos.