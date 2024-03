Rocco Siffredi, contro denuncia alla giornalista Alisa Toaff. L'avvocato: «L'ha definito predatore, si tutelerà»

di Redazione Web

Rocco Siffredi non ci sta. Dopo la denuncia della giornalista Alisa Toaff, prima alle forze dell'ordine e poi mediatica con varie interviste rilasciate ai giornali, l'attore starebbe pensando di rispondere per vie legali. Dopo aver chiesto ai fan di non insultare la donna, Siffredi ha pubblicato il comunicato del suo legale Antonio Marino, che sta lavorando al "contrattacco".

L'avvocato spiega che «non c’è stata alcuna molestia, tantomeno sessuale. L’unico incontro con Alisa Toaff è avvenuto in una hall di un albergo di fronte a decine di persone ed era ripreso dalle telecamere interne. Abbiamo già chiesto una copia dei video». Poi, «lo scambio di messaggi avvenuto prima dell’intervista è stato cortese, così come sereno è stato il clima in cui si è svolta l’intervista, tanto che alla fine ci siamo fatti una foto “ricordo” da postare sui social anche con l’amica invitata dalla giornalista a partecipare».

L'avvocato: Rocco definito predatore, si tutelerà

L'avvocato di Rocco Siffredi ha annunciato un'azione legale nei confronti della giornalista Alisa Toaff, che nell'intervista al Corriere della Sera l'ha definito predatore. «Rocco Siffredi si dichiara profondamente dispiaciuto e ribadisce le scuse già formulate privatamente (nell'immediatezza) e pubblicamente per le parole e i toni utilizzati nel litigio telefonico, ma resta ugualmente sconcertato dall'accusa infamante di "molestie sessuali" che respinge con vigore.

