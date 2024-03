Le Iene, Rocco Siffredi rivede Alisa Toaff. Pugni e calci al muro e lacrime in bagno: «Sono un co***ne». La reazione di lei

Le Iene fanno incontrare Rocco Siffredi e la giornalista dell'Adnkronos Alisa Toaff che lo ha denunciato per molestie. Il servizio, realizzato dall'inviata del programma di Italia 1 Roberta Rei, andrà in onda nella puntata di questa sera. L'incontro è avvenuto in seguito alla denuncia della giornalista nei confronti del pornoattore: prima però l'inviata della trasmissione ha incontrato lui e gli ha chiesto conto di quanto accaduto.