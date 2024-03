Le Iene, l'ex arbitro Abbattista: «Mi sono dimesso perché sentivo lo schifo». Il documento "fake" e il caso Juve-Inter

L'ex arbitro di Serie A e B Eugenio Abbattista, dopo le sue dimissioni, parla alle Iene in un nuovo capitolo della saga che tanto ha fatto parlare nelle ultime settimane. Da Abbattista, si legge in un comunicato della trasmissione, arriva un duro j'accuse al mondo arbitrale italiano: «Farmi parlare risultava scomodo, perché il documento che il massimo organismo degli arbitri ha prodotto e che ha permesso a me e ad altri arbitri di rimanere in organico è evidentemente falso», le sue parole a Filippo Roma.

In esclusiva a Le Iene (nella puntata in onda stasera su Italai 1 alle 20.45) Abbattista, da un anno e mezzo impiegato al Var, lancia durissime accuse. L’uomo, che a oggi risulta l’unico arbitro della storia del calcio italiano a dimettersi spontaneamente a stagione in corso, è stato suo malgrado al centro dei precedenti servizi che la trasmissione ha dedicato allo scandalo dei voti truccati e dei meccanismi per decidere quali arbitri tenere in organico e quali mandare a casa. Oggi dichiara: «Adesso sono libero di denunciare lo schifo che c’era intorno a me» e rivela di aver chiesto più volte all’associazione arbitri di poter parlare, senza mai ricevere l’autorizzazione.