Le Iene, «chi ha insabbiato le indagini sugli arbitri?». Il giallo dei biglietti "taroccati", spariti e ricomparsi

Qualcuno ha insabbiato le indagini sugli arbitri? Le Iene tornano a parlare degli arbitri di Serie A, con l'inviato Filippo Roma che ha raggiunto il presidente dell'AIA Carlo Pacifici alla gara di corsa "Referee Run" domenica scoras sul lungomare di Salerno. Roma ha chiesto a Pacifici dei sei biglietti ferroviari intestati al direttore di gara Gianpaolo Calvarese (ora esperto arbitrale in tv), di cui la trasmissione si è occupata nelle settimane passate, per rispondere a una domanda: l’AIA, l’associazione arbitri italiana, e la FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, possono aver chiuso un occhio su alcuni arbitri furbetti, che avrebbero taroccato i rimborsi spese delle loro trasferte per mettersi in tasca dei soldi a loro non dovuti?