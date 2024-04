Jannik Sinner: «Il mio difetto più grande? Non lavo i piatti. Mamma spesso non mi risponde a telefono»

di Dajana Mrruku

Jannik Sinner sotto una nuova luce, quella della semplicità e dell'impegno. Nonostante sia il numero 2 al mondo nella classifica di Atp, il tennista non ha perso la testa e si prepara ogni giorno per dare il meglio di sè, senza però dimenticare che è pur sempre un ragazzo giovane e quindi «vedi uno che non sta bene, lo aiuti; incontri un bambino, c’è una palla, fai due tiri. Non sto nemmeno a pensarci. È il mio modo di vivere. Sono sempre stato così, solo che adesso ho più telecamere puntate addosso», dice lui stesso nell'intervista al Corriere della Sera.

Jannik ha 22 anni e una famiglia molto solida alle spalle che lo supporta e lo sostiene. La normalità e la semplicità sono forse le due caratteristiche che lo hanno avvicinato maggiormente agli italiani e ai tifosi del tennis in generale che si sono appassionati delle sue sfide e tornei vinti dove ha portato alta la bandiera tricolore.

Il suo unico difetto? Non lava i piatti.

Sinner, tra il successo e la famiglia

Jannik Sinner, classe 2001, ha dimostrato come il duro lavoro e la concentrazione possano portare a grandi risultati. Descritto come il ragazzo d'oro, anche lui ha dichiarato di avere alcuni difetti.

«Ho gli stessi difetti di qualsiasi altro ragazzo della mia età.

L'ultimo anno è stato particolarmente incredibile per lui, tante vittorie e tanti successi che, tuttavia, non hanno cambiato gli equilibri su cui si basa la sua vita: «Non cambierà niente: la mia mamma continua a non guardare le partite perché si agita, e se la chiamo spesso non risponde perché ha da fare. Mio fratello lavora, quindi non può seguirmi. A Indian Wells ho invitato il mio migliore amico: mi ha fatto piacere che sia venuto perché ha potuto vedere come funzionano il mio mondo e la mia vita. Ha visto che, vinco o perdo, sono sempre lo stesso Jannik che ha conosciuto a scuola. Ci tengo a tenere le persone a cui voglio tanto bene vicino a me. Vincere ha un peso, ma la cosa più importante sono gli affetti. Quando ero piccolo e i miei rientravano da una giornata di duro lavoro, comunque sorridevano».

