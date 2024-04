Le Iene: Jannik Sinner accetta la sfida a ping pong: nessun rifiuto a Stefano Corti

di Ida Di Grazia

Altro che rifiuto. Jannik Sinner ha accettato la sfida de Le Iene a ping pong e martedì, 9 aprile, andrà in onda il servizio in prima serata su Italia1. Dopo la "fuga" inizale nei giorni scorzi quando era stato pizzicato durante l'allenamento a Montecarlo, il numero due del mondo non si è tirato indietro.

Domani, martedì 9 aprile, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Tananai e Michela Giraud. E sarà anche la serata della verità. A dispetto di quanto circolato nei giorni scorsi non c'è stato nessun rimbalzo di Jannik Sinner.

Il numero due nella classifica mondiale, ha accettato la provocazione lanciata dall’inviato Stefano Corti, e domani sera andrà in onda il servizio in cui Sinner scenderà in campo per sfidare la Iena in un incontro di ping-pong.

