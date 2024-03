Amici, Holden litiga con Rudy e lascia la scuola (ma poi ci ripensa): «Sto male»

di Cristina Siciliano

Caos ad Amici ad un passo dall'inizio del serale. Durante il daytime Holden ha avuto una crisi prima dell'inizio del serale del talent condotto da Maria De Filippi, portandolo ad allontanarsi almeno per un po' dal programma. Tutto ha avuto inizio con un rimprovero di Rudy Zerby al cantante poiché ha saltato una lezione con Petit. Holden, non sentendosi compreso, ha risposto a tono al coach ed ha deciso di fare le valigie per andare via dalla scuola.

Lo sfogo di Holden

«Non sono andata a lezione perché dovevo vedere il mio psicologo - ha spiegato Holden a Rudy -. Sono in una condizione molto difficile e non so come arriverò alle 21. Questo è il motivo per cui non sono andato da Petit. Sono arrivato oltre il mio limite». Il cantante è poi uscito dalla sala a causa del suo ennesimo attacco di panico ed ha deciso di lasciare la scuola.

Il giorno seguente, Holden è tornato a scuola per parlare con i suoi compagni spiegando il motivo che l'ha portato a questa conclusione. «Un po' mi ha spaventato il pensiero di aver abbandonato la squadra, mi sono sentito come di avervi voltato le spalle - ha sottolineato Holden -.

Il cantante si è così recato dai due coach insieme ai suoi compagni. I professori, dopo le sue parole hanno accettato di riammetterlo nella scuola di Amici per farlo partecipare al serale, in quanto in questa fase saranno eventualmente i giudici ad eliminarlo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 18:28

