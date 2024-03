Amici anticipazioni, la decisione di Lil Jolie e due alunni eliminati. Cosa è successo (con colpo di scena)

di Cristina Siciliano

Manca davvero pochissimo all'inizio del serale di Amici. Oggi 5 marzo si è registrata una nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Le emozioni non sono mancate soprattutto perché finalmente sono state consegnate le altre quattro maglie agli allievi per accedere al serale. Ospiti in studio Mattia Zenzola e Mew. Due allievi sono stati eliminati però c'è stata anche un'inaspettata proposta. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Cosa è successo

Durante la puntata di Amici, Sarah, Ayle, Kumo, Lil Jolie e Giovanni hanno ricevuto l'accesso al serale. Tuttavia, Lil Jolie ha accettato la proposta di Anna Pettinelli, passando quindi nella sua squadra. Secondo l'allieva, nell'ultimo periodo non si è sentita abbastanza apprezzata da Rudy Zerbi, motivo per il quale ha scelto di passare ad Anna Pettinelli. La classifica (riguarda gli allievi che non hanno acora la maglia per il serale) di canto e ballo è stata giudicata da Diodato, Kledi e Nancy Berti.

Maria De Filippi però ha fatto riunire i professori per discutere sull'eventualità di dare qualche maglia in più agli allievi. Alla fine è stato scelto però di lasciare quindici posti al Serale.

Eliminate quindi Kia e Nahaza, per le quali arriva però una proposta inaspettata: potranno presentarsi di nuovo a settembre. Le squadre del Serale saranno composte da: Zerbi-Cele, Cucca-Lo e Pettinelli -Raimondo.

