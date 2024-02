Maria De Filippi, Anna Pettinelli a Pomeriggio 5: «La lady di ferro della tv ha un lato vulnerabile e tenero»

di Cristina Siciliano

A dividerli erano 23 anni di differenza e questo bastò a molti per credere che tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo non sarebbe durata. E invece a unirli era un affetto tenero e sincero, una stima reciproca e un'affinità che li ha tenuti legati per oltre 27 anni. Proprio per questo motivo Maria ha scelto di dedicare una serata a Maurizio Costanzo su Canale 5. La conduttrice ha voluto anche sottolineare i motivi che l'hanno portata a eludere le interviste.

«In quest'ultimo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, è successo che tanti giornalisti mi hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione - ha sottolineato Maria De Filippi -. Ma non ho mai voluto farlo. Questo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura che con le parole si banalizzi l'amore e il dolore. Questo è il motivo per cui non ho mai rilasciato interviste. Non sono molto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, le mie non ancora». Nelle ultime ore, ospite a Pomeriggio 5, Anna Pettinelli ha espresso un suo pensiero a riguardo.

Le parole di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli è stata ospite nello studio di Myrta Merlino e ha parlato del programma "Dedicato a...Maurizio Costanzo" sottolineando come sia stato in grado di suscitare forte emozioni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Febbraio 2024, 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA