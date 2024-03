Amici, Emanuel Lo scrive a Kumo dopo l'eliminazione: «Credi sempre in te, puoi realizzare il tuo sogno. Ci vediamo fuori»

di Cristina Siciliano

La prima puntata del serale di Amici si è chiusa con le eliminazioni di Ayle e Kumo. Quest'ultima ha sorpreso molti telespettatori poiché il ballerino era tra i favoriti alla finale. Per incoraggiarlo, il suo coach Emanuel Lo ha scelto di scrivere nelle sue Instagram stories poche ma significative parole. «Sono felice del tuo percorso all'interno della scuola. Puoi realizzare il tuo sogno, credi sempre in te. Ci vediamo fuori. In bocca al lupo».

Il post di Kumo

Dopo la sua eliminazione dal talent condotto da Maria De Filippi, Kumo ha pubblicato un post su Instagram dove ha raccontato un po' il suo percorso. «Siamo arrivati al traguardo. Un viaggio indimenticabile che mi ha cambiato, mi ha fatto cadere, rialzare, piangere, sorridere.

Il ballerino ha aggiunto: «Grazie Amici, grazie produzione e redazione per esservi presa cura di me. E grazie a chi sta dietro a tutto questo perché non è facile ma lo fanno benissimo e con il sorriso. Grazie ai maestri e ai professionisti che si sono presi cura di me giorno dopo giorno. Voglio dire grazie a Maria, per ciò che fai e che hai fatto per noi ragazzi. Grazie alle mie persone dentro la casetta».

«Un ringraziamento speciale va a te Emanuel Lo - ha concluso Kumo - che hai creduto in me dal primo giorno Hai creduto nella mia arte e nella persona che sono. Come mi hai sempre detto tu vita danza vanno di pari passo. Un grazie non basta, il mio sogno si realizzerà come hai scritto nel regalo di Natale. Sono felice di ciò che è stato, di ciò che è e sopratutto di ciò che sarà».

