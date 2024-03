Alessandro Greco, il figlio Lorenzo dopo la laurea: «Sono spaventato, vi voglio bene»

di Cristina Siciliano

«Mi sento spaventato». Così Lorenzo Greco, 26 anni ha scelto di esprimere la sua paura con i suoi follower su Instagram. Un timore nato dopo la laurea conseguita con voto un voto eccellente, «110 cum lode», in European Economy, nell'ateneo romano di Tor Vergata. «L’ennesimo capitolo che si chiude - ha scritto il figlio di Alessandro Greco a corredo del post Instagram -. Al solito, rimangono le persone. Quelle vecchie e pure quelle nuove. Mi sento cambiato. Mi sento spaventato. Mi sento grato. Vi voglio molto bene». Il post laurea è un momento delicato e Lorenzo Greco, neo dottore, non sa cosa aspettarsi dal futuro. Lorenzo ha pubblicato su Instagram una carrellata di foto sia con i genitori, Alessandro Greco e Beatrice Bocci, che con tutti i suoi amici. Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del post Instagram. «Non devi avere paura, complimenti e congratulazioni», scrivono molti follower.

Chi è Lorenzo Greco

Lorenzo Greco, 26 anni, ha studiato all'Università di Siena e sogna di entrare nel mondo dello spettacolo come il papà. Il 26enne è il frontman del gruppo The Rock Old Blossom e collabora anche con un'agenzia di moda a Firenze.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA