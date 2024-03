Alessandro Greco, il figlio si è laureato con 110 e lode: «Un traguardo bellissimo»

di Cristina Siciliano

«Che gioia grande essere tutti insieme a vivere una giornata e un traguardo bellissimo. Felicitazioni vivissime. 110 cum laude in European Economy». Con queste parole Alessandro Greco ha scelto di dedicare un dolce pensiero per il figlio Lorenzo, 26 anni, durante il giorno della proclamazione. Nella foto social compare anche la mamma Beatrice Bocci. Quello della laurea è un traguardo che va festeggiato come di deve perché in fin dei conti si tratta di un obiettivo raggiunto attraverso fatica, impegno e dedizione. E il conduttore, orgoglioso di suo figlio Lorenzo, lo sa bene. Numerosi sono stati i messaggi dei follower a corredo del post Instagram. «Congratulazioni, bello e intelligente», scrivono i fan. Ma andiamo a vedere nel dettaglio chi è Lorenzo Greco.

Chi è Lorenzo Greco

Lorenzo Greco, 26 anni, ha studiato all'Università di Siena e sogna di entrare nel mondo dello spettacolo come il papà.

Nonostante sia musicalmente educato all'ascolto di artisti come Pino Daniele e Barry White, nel corso della sua crescita, Lorenzo ha avuto modo di sviluppare i suoi gusti personali che sono proiettati su un mix di indie rock, folk e soul.



