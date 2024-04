Amici 23, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano imitano Annalisa. Maria De Filippi la chiama in diretta: «Non ho parole...»

di Ida Di Grazia

Telefonata in diretta di Maria De Filippi ad Annalisa dopo l'esibizione di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due prof, durante il terzo serale di Amici 23, hanno imitato, sia nelle movenze che nel look, la cantante che si è divertita moltissimo in videochiamata.

Guanto di sfida prof

Il guanto di sfida dei prof del terzo serale di Amici 23 ha visto come sempre un'esibizione spettacolare di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sulle note di Tribale e Tuta Gold, la performance legnosa di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro che hanno ballato sulle note di una canzone anni 80.

E infine lo show "comico" di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che questa volta hanno scelto di imitare in tutto e per tutto Annalisa.

Maria De Filippi chiama Annalisa

Zerbi ha fatto pure uno spogliarello per far vedere che sotto indossava un reggiseno. È a questo punto che Maria De Filippi ha chiamato Annalisa per farle vedere il suo ex insegnante come era conciato.

Maria De Filippi incredula: «Non ho parole - dice divertita - ora la chiamo» e chiama al cellulare proprio Annalisa. In videochiamata la conduttrice mostra ad Annalisa il suo ex professore Rudy Zerbi con caschetto nero e impermeabile in vinile come nei suoi video con tanto di reggicalze.

«Non ho ancora capito se quello che vedo mi piace o mi fa schifo, ma io il punto lo do a loro», il commento di Michele Bravi.

