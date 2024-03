Amici 23 serale, Nicholas eliminato fa esultare il web: «Era ora». Raimondo Todaro lo scarica e Malgioglio lo ama: «Vieni con me a Miami»

Nicholas Borgogni è il primo eliminato del serale di Amici 23 in onda sabato 30 marzo. Entrato nella scuola come ballerino di Raimondo Todaro, che lo ha scaricato, ha potuto accedere al serale grazie a Emanuel Lo. Finisce in lacrime ma riceve i complimenti di Cristiano Malgioglio e Maria De Filippi.

